Сотрудники роддома №3 во Владивостоке отметили юбилей медицинского учреждения

Впервые роддом открылся в 1966 году. Фото: пресс-служба родильного дома №3.

Родильному дому №3 во Владивостоке исполнилось 55 лет. На мероприятии в честь юбилея сотрудникам вручили благодарственные письма и грамоты. Несмотря на важность события, работники не покидали свой пост, отмечают в пресс-службе учреждения.

Роддом впервые открыл свои двери в 1966 году и до сих пор помогает будущим мамам Приморья. На сегодняшний день здесь работает почти 400 человек: врачи, медсестры и санитарки.

– От лица приморского правительства и Минздрава поздравляю весь коллектив роддома с юбилеем, ведь репутация и имидж учреждения напрямую зависят от людей, которые в нем работают. Пациенты смотрят на то, как мы к ним относимся, как выстраиваем диалог, и, безусловно, на результат. Хочу выразить огромную признательность за вашу работу. Пусть слова благодарности звучат не только в честь юбилея, а каждый день – вы их заслуживаете, – поздравила сотрудников родильного дома министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Ежегодно в отделении гинекологии за помощью обращаются более 3 500 пациенток, а консультации по бесплодию и планированию семьи проходят более 80 тысяч женщин. Здесь на протяжении семи лет лечат анемию, с 2015 года роддом №3 является единственным учреждением родовспоможения, где проводится данная процедура.

В отделении гинекологии есть единственная во Владивостоке круглосуточная эндоскопическая служба, а в отделении функциональной диагностики – УЗИ.

Главный врач родильного дома №3 Светлана Сагайдачная отметила, что в 2021 году здесь родилось более 3 300 детей, а за 55 лет – 130 тысяч.

– Наше учреждение выбирают жительницы Владивостока и разных районов Приморья. Мы постоянно развиваемся, и в прошлом году у на появилось подразделение, которое лечит рожениц и родильниц от новой коронавирусной инфекции. С праздником, спасибо за ваш труд, отзывчивость и ответственность, – поздравила медперсонал Светлана Сагайдачная.

За многолетний и добросовестный труд почетную грамоту Минздрава РФ вручили заведующей гинекологическим отделением Елене Федоренко, заместитель главного врача по лечебной работе Елена Кравченко получила нагрудный знак ведомства «Отличник здравоохранения», а заместитель по клинико-экспертной работе Ирина Згурская удостоилась письменной благодарности от министра здравоохранения России.

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