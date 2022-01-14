Ковид не помеха: Приморье стало больше производить и строить в 2021 году

Производство и строительство в Приморье растут опережающими темпами Фото: Олег БЕЛОВ

Несмотря на продолжающуюся пандемию, Приморье в ушедшем году добилось больших успехов в ряде ключевых отраслей экономики. Так, по данным Росстата, по итогам 2021 года регион вошел в общероссийский ТОП-4 по динамике промышленного роста, а также стал абсолютным лидером Дальнего Востока по вводу жилья.

По данным Росстата, индекс промышленного производства в Приморском крае за январь-ноябрь 2021 года составил 120,5%. Это четвертый результат в целом по стране, выше показатели только в Северной Осетии-Алании (143,6%, но здесь работает эффект низкой базы), Москве (129,2%) и Севастополе (121,1%).

По словам министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина, очень хорошие показатели продемонстрировали отрасли машиностроения и авиастроения, где показатели роста составили от 170 до 240%.

- Необходимо отметить, что по итогам 9 месяцев прошлого года с индексом 139,9% мы занимали первое место в Российской федерации. Но экономика других регионов России тоже восстанавливается хорошими темпами, поэтому по итогам года, я считаю, что для нашего региона с хорошим промышленным потенциалом, с хорошей динамикой восстановления, мы заняли достойное место в Российской Федерации по этому показателю, - отметил Калитин.

По словам министра, на текущий 2022 год у региона есть хорошие перспективы еще нарастить показатели.

- Сейчас реализуются несколько крупных инвестиционных проектов в области промышленности. Безусловно, здесь одним из флагманов является судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень, который вокруг себя создал достаточно мощный кластер судостроительных и судоремонтных предприятий. У нас большой задел для развития судостроения создает программа «квоты под киль», которая реализуется по инициативе правительства Российской Федерации. У нас сейчас на верфях строятся 16 судов-краболовов, а общий объем заказов составляет более 20 миллиардов рублей. Хороший потенциал есть и у авиастроения, это хорошо всем известна авиастроительная компания «Прогресс» в городе Арсеньев, которая на ближайшие два года обеспечена заказами для полной загрузки своих производственных мощностей, - рассказал Калитин.

Еще одна благоприятная тенденция 2021 года для Приморья – существенный рост темпов строительства и ввода нового жилья. Набранные строителями темпы позволили в 2021 году перевыполнить показатели национального проекта и сдать 820 тысяч квадратных метров. Это лучший показатель среди всех регионов Дальнего Востока.

- Динамика ввода жилья в крае с декабря 2020 года по декабрь 2021 года составила 34,2% при среднем по стране – 25,4%. Высокие темпы строительства позволяют Приморскому краю занимать 30 место среди 85 субъектов России, – рассказали в краевом министерстве строительства.

На 2022 год планы еще более амбициозные – сдать миллион квадратных метров жилья.