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Владивосток15 января 2022 0:31

Синоптики рассказали, чего ждать жителям Приморья 15 января

На погоду в крае влияет поле повышенного давления
Екатерина ТИХАЯ
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Субботний зимний день обещает быть морозным.

Субботний зимний день обещает быть морозным.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

В субботу, 15 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0...-11°C, информирует портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине южный умеренный. Температура воздуха -4...-6°С, в утренние часы -14...-16°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -7...-9°C, в утренние часы -25...-27°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...-2°C, в утренние часы -12...-14°C.