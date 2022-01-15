14 января пять жителей Приморья скончались от Covid-19

Оперштаб предоставил актуальные данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Актуальные данные по распространению коронавируса в Приморье на 15 января опубликовал краевой оперативный штаб. Так, за последние сутки заболели еще 295 жителей региона, всего же с начала пандемии заразу подхватили 106 289 человек.

За прошедший день, 14 января, в крае смогли выздороветь 283 ранее заболевших. Всего с вирусом справились 89 848 жителей.

К сожалению, Covid-19 не щадит людей: за пятницу скончались пять человек, а с начала пандемии умерли 1 623 приморца.

В Приморье продолжается кампания по вакцинации населения. И уже сейчас привито хотя бы одним компонентом 924 714 человек. Для создания коллективного иммунитета надо вакцинировать около 80 процентов проживающих в регионе, а на данный момент показатель иммунизации находится на отметке 49. Однако стоит добавить, что после десятидневных выходных, на которых резко снизилось количество привитых, число тех, кто идет ставить вакцину, возвращается к своей норме – несколько тысяч в день.

Напомним, на Дальнем Востоке появился крайне заразный штамм «омикрон». Заболевшим стал ребенок из Амурской области, семья которого отдыхала в Турции.