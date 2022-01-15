Приморец выполнил свое желание и попал под «уголовку»

В отношении подозреваемого возбуждено дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобильная драма со счастливым (но не для всех) концом разыгралась в поселке Липовцы Октябрьского района Приморья. Женщина, поступившая опрометчиво, лишилась машины, а ее земляк в итоге попал под «уголовку».

Все началось тогда, когда 38-летняя липовчанка решила поехать по своим делам на машине Honda Fit: она завела авто, оставила ключ в замке зажигания, а двери открытыми и… зашла домой. Автомобиль остался один и без присмотра на придомовой территории. Поэтому не удивительно, что когда она вышла на улицу вновь, ее имущество пропало.

Можно лишь представить, какой спектр эмоций испытала женщина, но главное – она не растерялась. Позвав супруга и друга, жительница поселка пешком отправилась искать машину. Довольно-таки быстро компания обнаружила пропажу и сразу же позвонила в полицию.

Приехавшие правоохранители выяснили – угнал авто 37-летний местный житель. Как тот рассказал, он хотел просто покататься по поселку. После исполнения своего желания, мужчина бросил машину. Кстати, в пресс-службе ОМВД РФ по Октябрьскому району отметили – коварный похититель раскаялся в содеянном, но это не помогло, и в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. В общем, за угон его и будут судить, ему грозит до пяти лет проживания там, где завладеть чужим автомобилем будет непросто.

Сейчас подозреваемый оставил свой «автограф» на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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