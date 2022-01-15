Массовая авария во Владивостоке собрала кучу зевак

ДТП произошло поздно вечером в пятницу. Фото: принтскрин видео.

Массовое дорожно-транспортное происшествие в районе Баляева во Владивостоке стало поводом для сбора зрителей. Судя по опубликованном в Инстаграме @dpskontrol125rus видео, поздно вечером 14 января столкнулись четыре машины. В скором времени около пяти авто затормозили, включили «аварийки» и смотрят за происходящим. Неизвестно, это просто зеваки, очевидцы или «подмога». Но среди этой автомобильной кучи малы оказалось множество Toyota Prius, что, как обычно, наталкивает на определенные мысли, которые в итоги подтверждает автор публикации:

– Все участники ДТП плохо говорят по-русски и не могут толком объяснить, что же произошло; ждут ГИБДД.

В пресс-службе ведомства отметили лишь, что это «неучетное происшествие без пострадавших».

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