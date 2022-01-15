«БМП была хорошая»: все Приморье гудит об упавшем «танке»

В социальные сети попали интересные кадры. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Второй день в социальных сетях бурно обсуждают происшествие в Уссурийске: накануне, 14 января, там с поезда на железнодорожные пути упал «танк». По группам и пабликам разлетелись фото и видео «приунывшей» военной техники. На кадрах же можно наблюдать, как множество мужчин с помощью спецпоезда поднимают машину. Скорее всего, операция по спасению транспорта прошла успешно. Пока что причины опрокидывания неизвестны, как и нет данных о пострадавших или же порче какого-либо имущества.

Однако уже сейчас можно сказать, что в объективы попал не танк, а боевая машина пехоты.

– БМП была хорошая, – пишут в комментариях под видео приморцы.

Можно предположить, что техника направляется к границе Беларуси для совместных российско-белорусских учений. Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин заявил, что совместные военные учения пройдут в марте или в феврале 2022 года.

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