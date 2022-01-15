Завершены поиски Елизаветы, пропавшей без вести 1 декабря во Владивостоке

Друзья и родные беспокоились. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье завершены поиски 25-летней Елизаветы Коробкиной, которая в декабре бесследно исчезла во Владивостоке.

Известно, что в последний раз ее видели дома. 1 декабря 2021 года она вышла из квартиры, села в машину, уехала в неизвестном направлении и пропала.

К поискам девушки подключились полицейские и волонтеры организации «Примпоиск», которые распространили ориентировки на «потеряшку»: на вид 30 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы светлые длиной ниже плеч. Была одета: не установлено. Автотранспорт: Nissan March 2006 г/в.

В комментариях к сообщению знакомые Елизаветы писали, что знают девушку с ранних лет. Друзья просили помощи, ведь ее ребенок остался один.

О том, что девушку нашли, стало известно лишь спустя полтора месяца, в середине января. Елизавета жива, но информации о том, все ли в порядке со здоровьем, а также о том, где она пропадала, нет.

Активисты организации поблагодарили всех, кто принимал активное участие в поисках.

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