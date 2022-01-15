Жесткое массовое ДТП со смертями произошло в Приморье

На месте работали медики и полицейские. Фото: очевидцев.

Ужасная картина развернулась 15 января на объездной дороге в районе Уссурийска. По словам очевидцев-водителей, столкнулись то ли четыре, то ли пять машин – авто разметало по асфальту, часть улетело в кювет, есть даже перевернутые. В настоящее время неизвестно, что стало причиной трагической аварии.

На месте работали сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.