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Владивосток15 января 2022 10:52

Жесткое массовое ДТП со смертями произошло в Приморье

По словам очевидцев, на объездной дороге столкнулись четыре или пять машин
Екатерина ТИХАЯ
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На месте работали медики и полицейские.

На месте работали медики и полицейские.

Фото: очевидцев.

Ужасная картина развернулась 15 января на объездной дороге в районе Уссурийска. По словам очевидцев-водителей, столкнулись то ли четыре, то ли пять машин – авто разметало по асфальту, часть улетело в кювет, есть даже перевернутые. В настоящее время неизвестно, что стало причиной трагической аварии.

На месте работали сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

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