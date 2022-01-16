На дороги Владивостока вышла спецтехника

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Во Владивостоке приступили к обработке сложных участков дороги противогололедными материалами в связи с выпадением снега. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» стало известно из сообщения пресс-службы. Техника работает на дорогах города с трех часов ночи.

По имеющимся данным, реагентами уже успели обработать дороги на Тухачевского, Адмирала Юмашева, проспекте Красного Знамени, Сабанеева, Героев Хасана, Днепровской, Выселковой, Океанском проспекте, Адмирала Кузнецова, проспекте 100-летия Владивостока, Маковского, Капитана Шефнера, Пушкинской, Гризодубовой, Черёмуховой, Вилкова, Воропаева, Крыгина, проспекте Острякова, Аллилуева, Черняховского, Русской, Калинина, 40 лет ВЛКСМ, трассе Седанка – Патрокл, на Русском острове, а также по другим адресам.

- Также в работе задействованы машины с отвалами и трактора-щетки, которые убирают выпавший снег с дорог. Ранним утром к уборке приступили дворники. Они убирают снег с лестниц, тротуаров, переходов, - сообщили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

Администрация Владивостока просит пешеходов и автомобилистов соблюдать осторожность.

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