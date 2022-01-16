В пригороде Владивостока грузовик превратился в груду металла

Фото: «Комсомольская правда – Владивосток».

Серьезная авария произошла минувшим утром воскресенья, 16 января. В пригороде Владивостока перевернулся грузовой автомобиль.

Инцидент произошел в районе Щитовой, бухта Горностай, во Владивостоке. По неизвестным пока причинам на обочине дороги оказался маленький грузовик. По предварительной информации, рулевой авто не справился с управлением транспорта в условиях непогоды – ночью в дальневосточной столице выпал снег.

Фото: «Комсомольская правда – Владивосток».

В результате аварии автомобиль вылетел с трассы на обочину, где перевернулся. Машина получила серьезные кузовные и механические повреждения. Покинуть место аварии своим ходом транспорту уже не удастся, на место аварии прибыл эвакуатор. Также к работе подключились и сотрудники ДПС, которым предстоит восстановить полную картину случившегося.

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