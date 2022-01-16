Соборы и крепости. Необычные постройки украшают участок жителя Приморского края

Фото: instagram.com/artempohodi/

В Приморье появился участок, постройки на котором поражают своей необычайной красотой. Более того, сооружения совсем не свойственны своему местоположению, что притягивает еще больше взоров. О том, где же находится необычный домик, в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что сам участок расположен в городе Артем. Точный адрес публиковать в социальных сетях не стали, дабы хозяина дома не тревожили незваные и назойливые гости. Однако и без этого постройки все равно оказываются в центре внимания.

Владелец «Инстаграм»-паблика «Походники Артема», с разрешения владельца дома, снял с помощью квадрокоптера участок с высоты птичьего полета. Рядом с обычным деревенским домом возвышаются самодельные красочные соборы и крепости. Забор на участке и калитка с воротами сделаны в одном стиле с постройками. Все это – дело рук владельцев частного дома.

- Это всё когда-то строила жена хозяина участка, - уточнили в социальных сетях.

Как оказалось, для местных жителей необычный двор – не секрет. Артемовцы рассказывают, что часто любуются украшениями, когда гуляют в «том районе». Кому-то даже довелось отдыхать здесь на свадьбе родственников.

- Люди богатой душой с «золотыми» руками, - нахваливают хозяев приморцы.

Фото: instagram.com/artempohodi/

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