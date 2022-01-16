Лиса всполошила один из районов во Владивостоке

Фото: скриншот из видео.

К тому, что лисы активно гуляют по всему острову Русский, жители и гости Владивостока уже давно привыкли. А вот появление рыжей красавицы в черте города, да еще и в людном месте, вызвало ажиотаж.

Так, лису заметили жители улицы Крыгина во Владивостоке. Плутовка бродила по тротуару и вальяжно изучала территорию. Животное попало в объектив камеры мобильного телефона одной из местных жительниц, которая приметила хищницу из окна.

К слову, обитатели Крыгина поговаривают, что на Эгершельде уже несколько лет живет несколько лисиц.

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