Снова? Опубликованы обновленные данные по COVID-19 в Приморье

Привито порядка 930 тысяч жителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Приморском крае заразились коронавирусной инфекцией еще 307 человек. Ежедневная заболеваемость жителей вновь повышается. Всего зафиксировало 106 906 случаев заражений, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

По данным оперштаба, выздоровели еще 202 человека - 90 390 жителей всего. К сожалению, шестеро приморцев с болезнью не справились, всего за весь период пандемии инфекция унесла жизни 1 634 жителей.

Привито как минимум первым компонентом вакцины уже 926 205 человек в крае - 456 жителей привились за минувшие сутки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.