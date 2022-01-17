Снова? Опубликованы обновленные данные по COVID-19 в Приморье

Привито порядка 930 тысяч жителей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За минувшие сутки в Приморском крае заразились коронавирусной инфекцией еще 307 человек. Ежедневная заболеваемость жителей вновь повышается. Всего зафиксировало 106 906 случаев заражений, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
По данным оперштаба, выздоровели еще 202 человека - 90 390 жителей всего. К сожалению, шестеро приморцев с болезнью не справились, всего за весь период пандемии инфекция унесла жизни 1 634 жителей.
Привито как минимум первым компонентом вакцины уже 926 205 человек в крае - 456 жителей привились за минувшие сутки.
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