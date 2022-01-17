В Приморье определели безопасные места для Крещенских купелей

Многие верующие приморцы окунаются в оборудованных купелях Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

В Приморье повсеместно проводится подготовка купелей к празднику Крещения, который отмечается 19 января. На территории Приморского края будет организовано 19 оборудованных крещенских купелей. Безопасность населения в период проведения Крещенских купаний будет осуществляться силами спасателей, бригад скорой помощи и полицейских. В преддверии Крещения государственными инспекторами по маломерным судам и работниками спасательных подразделений повсеместно будет проводиться разъяснительная работа с гражданами по предупреждению несчастных случаев, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Специалисты рекомендует жителям и гостям края соблюдать правила безопасности в местах проведения обрядов только в оборудованных и предназначенных для этого местах.

Правила безопасности при погружении в крещенскую купель:

- убедитесь, что Ваше купание находится под контролем представителей служб спасения и медицинских работников;

- запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;

- не ныряйте в воду непосредственно со льда.

Запрещено:

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- погружаться в ледяную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

- подавать крики ложной тревоги;

- подъезжать к купели на автотранспорте.

Также всем посетителям крещенской купели необходимо знать: в проруби необходимо быть всего несколько секунд затем нужно надеть халат и пойти в теплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячего чая с медом.

Единый телефон пожарных и спасателей «112»

Места проведения обряда крещения в Приморском крае, оборудованные для купания на 18 и 19 января:

1. г. Владивосток, остров Русский

посёлок Подножье

Свято-Серафимовский мужской монастырь

19.01.2022

12-00-18-00

2. г. Владивосток, Клуб зимнего плавания «Касатка ДВ», улице Набережная 7А, стр.6

18.01.2022

21:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

3. г. Спасск-Дальний

озеро Петросянцево,

западная окраина

19.01.2022

12:00-18:00

4. г. Большой Камень, прорубь бухты Андреева пляж «Валтен»

18.01.2022.

21:00-24:00. 19.01.2022.

0:00-3:00.

19.01.2022.

12:00-18:00

5. г. Дальнереченск, река Большая Уссурка, район прибрежной полосы улицы Береговая

19.01.2022

12:00-18:00

6. Яковлевский муниципальный район, река Арсеньевка (Покровский мост)

а/д Яковлевка-Покровка

18.01.2022

21:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

19.01.2022

12:00-18:00

7. Черниговский муниципальный вдхр «Кононеновское»

18.01.2022

21:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

8. г. Артём

посёлок Заводской 2000

улица Черноморская 20

18.01.2022

21:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

9. Партизанский муниципальный

село Екатериновка

река Партизанская

18.01.2022

21:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

19.01.2022

12:00-18:00

10. Ханкайский муниципальный район село Астраханка

База отдыха «Пионер»

Решетникова 113

18.01.2022

21:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

11. Ольгинский муниципальный район

река Ольга

улица Заводская

18.01.2022

21:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

12. Кавалеровский муниципальный район посёлок городского типа Кавалерово

река Кавалеровка

район Корейского моста

18.01.2022

21:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

13. Кировский муниципальный район посёлок Горные ключи протока Драгучина «Кривун» река Уссури

18.01.2022

20:00-24:00

19.01.2022

0:00-2:00

19.01.2022

08:00-14:00

14. Кировский муниципальный район посёлок Кировский река Уссури 18.01.2022

21:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

19.01.2022

12:00-18:00

15. г. Владивосток,

посёлок Трудовое

улица Лиманная 79 озеро

18.01.2022

23:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

19.01.2022

12:00-21:00

16. Октябрьский муниципальный район

посёлок Липовцы

озеро «Шахтер»

ул. Набережная

18.01.2022

20:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

19.01.2022

08:00-14:00

17. Надеждинский муниципальный район

озеро в районе посёлка Соловей-Ключ 18.01.2022

20:00-24:00

19.01.2022

0:00-3:00

19.01.2022

08:00-14:00

18. Тернейский муниципальный райлн

посёлок Амгу

река Амгу

18.01.2022

20:00-24:00

19.01.2022

0:00-2:00

19.01.2022

08:00-14:00

19. Тернейский муниципальный район посёлок Пластун,

территория храма Серафима Саровского

бассейн

18.01.2022

16:00-20:00

19.01.2022

09:00-10:30

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