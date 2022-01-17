В Приморье определели безопасные места для Крещенских купелей

Многие верующие приморцы окунаются в оборудованных купелях
Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО
В Приморье повсеместно проводится подготовка купелей к празднику Крещения, который отмечается 19 января. На территории Приморского края будет организовано 19 оборудованных крещенских купелей. Безопасность населения в период проведения Крещенских купаний будет осуществляться силами спасателей, бригад скорой помощи и полицейских. В преддверии Крещения государственными инспекторами по маломерным судам и работниками спасательных подразделений повсеместно будет проводиться разъяснительная работа с гражданами по предупреждению несчастных случаев, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
Специалисты рекомендует жителям и гостям края соблюдать правила безопасности в местах проведения обрядов только в оборудованных и предназначенных для этого местах.
Правила безопасности при погружении в крещенскую купель:
- убедитесь, что Ваше купание находится под контролем представителей служб спасения и медицинских работников;
- запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- не ныряйте в воду непосредственно со льда.
Запрещено:
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- погружаться в ледяную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
- подавать крики ложной тревоги;
- подъезжать к купели на автотранспорте.
Также всем посетителям крещенской купели необходимо знать: в проруби необходимо быть всего несколько секунд затем нужно надеть халат и пойти в теплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячего чая с медом.
Единый телефон пожарных и спасателей «112»
Места проведения обряда крещения в Приморском крае, оборудованные для купания на 18 и 19 января:
1. г. Владивосток, остров Русский
посёлок Подножье
Свято-Серафимовский мужской монастырь
19.01.2022
12-00-18-00
2. г. Владивосток, Клуб зимнего плавания «Касатка ДВ», улице Набережная 7А, стр.6
18.01.2022
21:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
3. г. Спасск-Дальний
озеро Петросянцево,
западная окраина
19.01.2022
12:00-18:00
4. г. Большой Камень, прорубь бухты Андреева пляж «Валтен»
18.01.2022.
21:00-24:00. 19.01.2022.
0:00-3:00.
19.01.2022.
12:00-18:00
5. г. Дальнереченск, река Большая Уссурка, район прибрежной полосы улицы Береговая
19.01.2022
12:00-18:00
6. Яковлевский муниципальный район, река Арсеньевка (Покровский мост)
а/д Яковлевка-Покровка
18.01.2022
21:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
19.01.2022
12:00-18:00
7. Черниговский муниципальный вдхр «Кононеновское»
18.01.2022
21:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
8. г. Артём
посёлок Заводской 2000
улица Черноморская 20
18.01.2022
21:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
9. Партизанский муниципальный
село Екатериновка
река Партизанская
18.01.2022
21:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
19.01.2022
12:00-18:00
10. Ханкайский муниципальный район село Астраханка
База отдыха «Пионер»
Решетникова 113
18.01.2022
21:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
11. Ольгинский муниципальный район
река Ольга
улица Заводская
18.01.2022
21:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
12. Кавалеровский муниципальный район посёлок городского типа Кавалерово
река Кавалеровка
район Корейского моста
18.01.2022
21:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
13. Кировский муниципальный район посёлок Горные ключи протока Драгучина «Кривун» река Уссури
18.01.2022
20:00-24:00
19.01.2022
0:00-2:00
19.01.2022
08:00-14:00
14. Кировский муниципальный район посёлок Кировский река Уссури 18.01.2022
21:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
19.01.2022
12:00-18:00
15. г. Владивосток,
посёлок Трудовое
улица Лиманная 79 озеро
18.01.2022
23:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
19.01.2022
12:00-21:00
16. Октябрьский муниципальный район
посёлок Липовцы
озеро «Шахтер»
ул. Набережная
18.01.2022
20:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
19.01.2022
08:00-14:00
17. Надеждинский муниципальный район
озеро в районе посёлка Соловей-Ключ 18.01.2022
20:00-24:00
19.01.2022
0:00-3:00
19.01.2022
08:00-14:00
18. Тернейский муниципальный райлн
посёлок Амгу
река Амгу
18.01.2022
20:00-24:00
19.01.2022
0:00-2:00
19.01.2022
08:00-14:00
19. Тернейский муниципальный район посёлок Пластун,
территория храма Серафима Саровского
бассейн
18.01.2022
16:00-20:00
19.01.2022
09:00-10:30
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