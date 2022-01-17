Из-за ДТП с тремя автомобилями во Владивостоке перекрыли полосу

Фото: предоставлено "КП-Владивосток"

ДТП произошло во Владивостоке на пешеходном переходе улицы Пушкинской, 63. Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" сообщили очевидцы.

По предварительным данным, пострадали два автомобиля. Из-за аварии два автомобиля пострадали, одного из них инерцией "занесло" в припаркованную рядом машину.

Полоса перекрыта полностью, объезжают "по встречке", добавили очевидцы. Сотрудники ГИБДД на место еще не прибыли. О пострадавших не сообщается.

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