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Владивосток17 января 2022 2:10

Из-за ДТП с тремя автомобилями во Владивостоке перекрыли полосу

Объезжать Пушкинскую придется по встречной
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: предоставлено "КП-Владивосток"

Фото: предоставлено "КП-Владивосток"

ДТП произошло во Владивостоке на пешеходном переходе улицы Пушкинской, 63. Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" сообщили очевидцы.

По предварительным данным, пострадали два автомобиля. Из-за аварии два автомобиля пострадали, одного из них инерцией "занесло" в припаркованную рядом машину.

Полоса перекрыта полностью, объезжают "по встречке", добавили очевидцы. Сотрудники ГИБДД на место еще не прибыли. О пострадавших не сообщается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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