Аэропорт Владивостока назвал "крысиную атаку" на терминал преувеличением

Фото: принтскрин видео, artemportal.ru // Deita.ru

В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток прокомментировали "крысиную атаку" - публикации два дня назад облетели социальные сети и СМИ. На кадрах были замечены незваные пассажиры - грызуны.

- В терминале воздушной гавани комплексные меры по уничтожению грызунов осуществляет подрядная организация по договору. Дератизация проводится систематически на ежемесячной основе, дополнительно при резком появлении грызунов проводится дополнительная дератизация помещений <...> Руководство аэропорта проводит проверку исполнения контрагентом обязательств по дератизации помещений аэропорта <...>, - уточнили в пресс-службе, добавив, что в случае нарушений подрядчика привлекут к ответственности.

В то же время шумиху вокруг инцидента назвали преувеличенной. В пресс-службе громкие заголовки СМИ и высказывания в адрес топ-менеджемента аэропорта в соцсети назвали "попыткой искусственного создания напряжения".

Напомним, двумя днями ранее в соцсетях появилась публикация, где у стойки регистрации вместе с пассажирами рейса ожидала маленькая крыса. Авторы добавили, что случай - не редкость, и что грызунов замечают в туалетах и кабинетах сотрудников. По словам авторов, это связано с кадровым дефицитом среди уборщиков.

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