В Находке краснокнижного хищника застали за трапезой на дороге

В Сети пользователи отметили, что не раз встречали редкую птицу в окрестностях города. Фото: instagram.com/nhk__24

Одному из жителей Находки удалось сфотографировать редчайшую птицу. Крылатый хищник сидел прямо на проезжей части и держал в клюве свою добычу. В комментариях люди объяснили, что это за особь, а также отметили, что не в первый раз замечают ее в окрестностях города.

- Белохвостый орлан. А ещё в Находке есть белоплечий орлан. Оба вида краснокнижные, прилетают в Приморье гнездиться, - объяснили люди под фото птицы.

Жители Находки отметили, что не все встречи с редкими крылатыми заканчиваются хорошо, к сожалению, бывает так, что орланы попадают под колеса автомобилей, поэтому приморцы просят водителей быть повнимательней.

Хищника застали за трапезой на проезжей части. Фото: instagram.com/nhk__24

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