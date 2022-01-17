Влетела молниеносно: нетрезвая водитель жестко врезалась в забор ТЦ в Приморье

В ДТП в Артеме чудом избежал столкновения пешеход. Фото: artem.news.plus
Серьезная авария произошла в Находке. Девушка не справилась с управлением: на скорости она разломала ограждения ТЦ по улице Северный проспект, 9Б.
Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей. При этом очевидцы и авторы утверждают, что девушка была нетрезвая, авария произошла ранним утром. В комментариях предполагают, что водитель возвращалась с вечеринки.
Тем же утром, спустя пару часов, аналогичное ДТП произошло в Артеме. Девушка на кроссовере влетела в железное ограждение местной гимназии - к счастью, дети не пострадали. При этом авария произошла в то самое время, когда школьники идут на учебу. На кадрах видно, что машина едва не снесла и пешехода. Полиция уточняет обстоятельства инцидента.
Женщина влетела в кювет в Артеме. Фото: artem.news.plus
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