Влетела молниеносно: нетрезвая водитель жестко врезалась в забор ТЦ в Приморье

В ДТП в Артеме чудом избежал столкновения пешеход. Фото: artem.news.plus

Серьезная авария произошла в Находке. Девушка не справилась с управлением: на скорости она разломала ограждения ТЦ по улице Северный проспект, 9Б.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей. При этом очевидцы и авторы утверждают, что девушка была нетрезвая, авария произошла ранним утром. В комментариях предполагают, что водитель возвращалась с вечеринки.

Тем же утром, спустя пару часов, аналогичное ДТП произошло в Артеме. Девушка на кроссовере влетела в железное ограждение местной гимназии - к счастью, дети не пострадали. При этом авария произошла в то самое время, когда школьники идут на учебу. На кадрах видно, что машина едва не снесла и пешехода. Полиция уточняет обстоятельства инцидента.

Женщина влетела в кювет в Артеме. Фото: artem.news.plus

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.