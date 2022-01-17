Житель Приморья хотел «купить» сертификаты о вакцинации от Covid-19 и стал фигурантом уголовного дела

Фото: АБРАМОВ Андрей.

Приморец за взятку планировал обеспечить сертификатами о прививках себя и еще девятерых членов своей семьи. Однако вместо этого на мужчину завели уголовное дело. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что события происходили еще в сентябре 2021 года. 39-летний житель Артема 1 сентября передал должностным лицам медицинского учреждения взятку в размере 23 тысячи рублей за изготовление 9-и своим родственникам и знакомым сертификатов профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции COVID-19 c QR-кодами без фактического прохождения вакцинации.

По данным пресс-службы Следственного управления следственного комитета, специалисты возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в даче взятки. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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