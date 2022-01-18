"Ведем расследование": в Приморье мгновенная неожиданная смерть настигла менеджера в офисе

Тематическое фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшую неделю в Приморском крае четыре работника скончались на предприятиях. Двое получили травмы в несчастных случаях, сообщили в региональной Федерации Профсоюзов.

Как стало известно "КП-Владивосток", на втором этаже котельной в Хасанском районе погиб 39-летний кочегар. Он трудился в Пограничном управлении ФСБ Приморья.

Неожиданная смерть настигла 55-летнего менеджера по логистике, работающего в "АвтоТрансДВ". Он находился в офисе другой компании в момент смерти. Предположительно, кончина связана с сердечно-сосудистым заболеванием.

В собственной каюте мертвым найден помощник капитана по судоходству. 53-летний мужчина находился в порту Невельск Сахалинской области, там пришвартовано было судно компании "Триера".

В ДТП на трассе Амурской области погиб 44-летний водитель предприятия "Алмаз" из Владивостока, а у 50-летнего грузчика в отделе складских работ "Регионтрейд" во Владивостоке случился инсульт.

- Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий, - сообщили в пресс-службе Федерации.

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