Декоративные ограждения исчезнут из центра Владивостока

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Старое декоративное ограждение убирают с улиц в центре Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Работы уже стартовали на улицах Батарейная и Пограничная. Следующие по списку – декоративные столбики на Алеутской и Океанском проспекте.

Разговоры о том, что конструкцию не мешало бы демонтировать, ходят давно. Одна из причин – дорогое обслуживание ограждений, некоторых деталей для которых уже давно не производят. По словам специалистов, чуть ли не еженедельно рабочим приходилось приводить столбики и цепи в порядок, зачастую из-за аварий. Вторая – высокий износ.

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Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

- Данное ограждение никогда не обеспечивало безопасность дорожного движения, а служило лишь декоративной составляющей, - подчеркнул руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Планируется, что освобожденные от столбов и цепей тротуары станут намного удобнее и для пешеходов, и для тех, кто паркует свои авто в местах для этого разрешенных. После демонтажа декоративного ограждения станет возможна их уборка с применением средств малой механизации.

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