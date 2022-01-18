Крещенские морозы до -33 градусов ждут Приморье

Фото: БУЛАТОВ Алексей.

В ночь на Крещение, 19 января, атмосферное давление в Приморье будет расти, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает портал «Примпогода». По данным синоптиков, Морозы лишь только окрепнут, -19…-27°С, при прояснениях -28…-33°С, на побережье местами -8…-16°С.

Днем в среду, 19 января, из Китая в Приморье придет новый высотный вихрь, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха почти не изменится, останется в тех же пределах.

На Крещение, 19 января, во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Погода холодная и ветреная. Крещенская Ночь станет холоднее предыдущей на 1 – 2 градуса, во второй половине дня столбики термометров поднимутся до -11...-14°С.

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