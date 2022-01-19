19 ресторанов стали участниками Фестиваля зимней рыбы «Корюшка и Ко»

Фото: Мария СМИТЮК

19 ресторанов из Владивостока и Благовещенска стали участниками Фестиваля зимней рыбы «Корюшка и Ко». Гости лучших заведений Дальнего Востока смогут попробовать блюда из корюшки, наваги и камбалы и специальные предложения с 20 по 30 января.

В этом году рестораны будут предлагать «жареху» из корюшки по единой цене 150 рублей за 100 граммов и авторские блюда от шеф-поваров из зимней рыбы: паштет из корюшки, сморреброд с корюшкой, навага-бургер, камбалу горячего копчения с мандаринами, рубленые котлеты из наваги и другие.

Попробовать зимнюю рыбку можно в следующих заведениях:

Также гостей ресторанного Фестиваля ждет специальное предложение от эклерной «Вспышка», кондитер который создал эклеры с изображением корюшки.

Меню всех ресторанов-участников будет опубликовано в аккаунте Фестиваля в Instagram @prf.festivals.

Фестиваль зимней рыбы придуман и проводится командой проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food и Тихоокеанским туристическим союзом с 2019 года.

Следите за новостями фестиваля на официальном сайте smeltfish.pacificrussiafood.ru и в Instagram - аккаунтах @prf.festivals и @pacificrussiafoodie.

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