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Владивосток19 января 2022 5:23

Русская красавица и супер-машина: фото приморского автоблогера Насти Туман взорвали Сеть

Настя поделилась фотосессией в русском стиле, сделанной в Москве
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: tymannastya

Фото: tymannastya

Автомобильный блогер Настя Туман опубликовала фотосессию в новом образе. На кадрах девушка - в традиционной русской одежде и в кокошнике на фоне Кремля. Автомобиль советского производства при этом завернут на кадрах в добрый старый ковер, который каждый видел в квартире своей бабушки.

Фотографии опубликованы в личном аккаунте девушки. Фурор вызван не только у приморцев, но: за сутки публикация собрала больше 85 тысяч лайков. В комментариях подписчики Насти в восторге:

- Русская красавица, машина - супер!

Фото: tymannastya

Фото: tymannastya

Фото при этом были сделаны еще в декабре 2021 года - однако сейчас выложены с полноценной постобработкой. Напомним, на личной странице Настя пишет о машинах и ремеслах, публикует забавные видео.

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