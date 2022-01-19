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Владивосток19 января 2022 7:51

Владивостокскую крепость "покажут" в Бресте

Музей-заповедник и мемориальный комплекс "Брестская крепость" заключили соглашение
Руслан НОВИКОВ
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Форт Суворова в Приморье. Фото: пресс-служба музея истории Дальнего Востока

Форт Суворова в Приморье. Фото: пресс-служба музея истории Дальнего Востока

Уже в апреле текущего года в Бресте откроется выставка, посвященная крепости Владивостока. В рамках договора музей и "Брестская крепость-герой", мемориальный комплекс, проведут несколько выставок и будут создавать совместные проекты. Это обусловлено исторически, сообщили в пресс-службе Музея истории Дальнего Востока:

- Прежде всего, важно пояснить, что сотрудничество с Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» предопределено самой историей: многие инженеры, строившие Владивостокскую крепость, также работали и в Брестской крепости, многие солдаты побывали и на западных, и на восточных рубежах нашей страны. Это первое международное соглашение о сотрудничестве, которое заключил наш музей-заповедник, и мы уверены, что оно станет стартовым в ряду подобных шагов, направленных на развитие и популяризацию наших объектов и деятельности за рубежом, – подчеркнул директор музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктор Шалай.

Форт №1 в поселке Горностай под Владивостоком. Фото: пресс-служба музея истории Дальнего Востока

Форт №1 в поселке Горностай под Владивостоком. Фото: пресс-служба музея истории Дальнего Востока

В апреле в стенах Брестской крепости откроется выставка "Владивостокская крепость. Групповой портрет", а в мае во Владивостоке начнется выставка «Западный форпост отечества».

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