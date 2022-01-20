Водитель автобуса умер во время движения в Приморье

Фото: instagram.com/artem.news.plus

В четверг, 20 января, жители Артема сообщили о трагедии, которая произошла на дороге в городе. По словам очевидцев, умер водитель автобуса, следующего по маршруту №15.

Рано утром на странице @artem.news.plus в Instargarm появился ролик, на котором белый автобус с разбитым бампером накренился на обочине в районе остановки «Севастопольская». Рядом с машиной стоят сотрудники полиции.

Как сообщают очевидцы, водителю автобуса стало плохо, и он умер.

Пока неизвестно, были ли в момент случившегося пассажиры внутри автобуса. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службами МВД и ГИБДД. В ведомствах сообщили, что все обстоятельства случившегося выясняются.

По предварительным данным, общественный транспорт принадлежит компании «Магистраль».

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