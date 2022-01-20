Зеркальная дата 22.02.2022 вызвала ажиотаж у дальневосточников, желающих пожениться

Молодожены хотят видеть заветную дату в свидетельстве о регистрации брака Фото: Андрей КАРА

Уникальная дата для регистрации брака - 22 февраля 2022 года - вызвала ажиотаж у россиян. Многие ЗАГСы продлевают рабочий день на эту дату, особо предусмотрительные начали продавать свои места.

Как писала "Комсомольская правда - Хабаровск", в экс-столице Дальнего Востока февральскую дату продают за баснословные деньги - от 200 до 500 тысяч рублей. Свои объявления хитрецы выкладывают на Авито. "Приходим в ЗАГС, мы отказываемся, вы записываетесь" - так выглядит алгоритм действий. К слову, сейчас сервис уже отказывает в публикации подобных объявлений.

Коллеги также сообщают, что за 200 тысяч купить дату можно в Краснодаре, Ростове и Петербурге. При этом у Ленинграда самые высокие ценники - порой больше 1 миллиона рублей.

Редакция запросила информацию об ажиотаже у приморских ЗАГСов. Набор заявлений еще идет - о том, сколько всего заявлений подано на зеркальную дату, получиться узнать 1 февраля. Продлить рабочий день или нет, каждый ЗАГС решает самостоятельно.

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