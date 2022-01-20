Снова они? Определены места, где в дальневосточной столице опасно дышать

Основной источник загрязнения - выхлопные газы и продукты работы предприятий Фото: Сергей БАЛАНОВ

Специалисты подвели итоги 2021 года по уровню загрязнения воздуха в дальневосточной столице. Показатель, в целом низкий, однако в части районов количество примесей в атмосфере превышает допустимую норму в разы, сообщили в Примгидромете.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", самыми загрязненными остаются районы остановок Баляева и Постышева - из-за большого количества транспортных магистралей и машин. Превышена норма диоксида азота. Растет уровень примесей в воздухе, в том числе бензпирен. Он находится в воздухе с твердыми частицами в атмосферной пыли - и это наиболее типичный канцероген в окружающей среде.

- В декабре 2021 года наблюдается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами (пылью) в 3 раза, оксидом углерода в 1,7 раз, диоксидом азота в 1,1 раз, а также формальдегидом в 1,4 раза, - уточнили в Примгидромете.

Однако сильного загрязнения не выявлено - можно выдохнуть. Радиационный фон, стоит отметить, на протяжении всего года в городе низкий, в пределах нормы.

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