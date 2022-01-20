В Приморье три человека погибли в пожаре из-за пристрастия к курению

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пагубная привычка, возможно, могла стать причиной смерти трех человек. В пресс-службе краевого МЧС сообщили о сразу двух возгораниях в крае - в Артеме и Партизанске. Дознаватели ведут расследование, но, по предварительным данным, убийцей могла оказаться непотушенная сигарета.

Минувшей ночью в 01:39 пожар бушевал в жилом доме на Иркутской в Партизанске. Кровля летней кухни горела и уже частично обрушилась, пламенем был объят весь дом. В ходе разбора и проливки специалисты МЧС обнаружили тело погибшего 50-летнего мужчины. Всего в тушении задействовали 5 единиц техники и 20 человек - стихия разрослась на 80 квадратных метров.

- Дознавателями МЧС России в ходе проверки предварительно установлено, что причиной возникновения пожара могла стать неосторожность при курении, либо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, - сообщили в пресс-службе.

В Артеме на улице Крылова изнутри горел дом - очевидцы сообщили, что в здании остались люди. В ходе тушения обнаружили двух мужчин - 1963 и 1959 года рождения. Огонь уничтожил 30 "квадратов" площади.

- В ходе проведенной проверки нами установлено, что очаг пожара находился на диване где был обнаружен один из погибших, предварительной причиной возникновения пожара стало неосторожность при курении, - уточнили дознаватели.

Назначены соответствующие экспертизы. Напомним, накануне, 19 января, из-за пожара на летней кухне погиб 43-летний мужчина.

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