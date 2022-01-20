Психолог из Приморья о борьбе с одиночеством: "Больше секса и спорта"

Для жителей края соцсети компенсируют недостаток общения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский Центр управления регионом провел очередное исследование. По данным центра, жители края все чаще обращаются к Интернету, чтобы справиться с одиночеством. Об этом заявили 54% из 645 респондентов. Большая часть, 80% из них, это люди старше 55 лет.

По результатам опроса, одинокими себя чувствуют 38% жителей края. Стоит отметить, что считающих себя одинокими мужчин больше, чем женщин. Кроме того, с чувством социальной изоляции борются и те, у которых есть дети младше 18 лет.

Приморский психолог, тренер по развитию интеллекта и памяти Наталья Астахова рассказала, почему в современном мире мужчины чаще сталкиваются с одиночеством, и как на это явление повлияла пандемия коронавируса:

- Изоляция сильно повлияла на отношения между людьми. Мы по своей природе социальные существа и не можем долго находиться без общения, обнимашек и нужности, но стоит учитывать особенности обоих полов. Здоровый мужчина - активный добытчик, защитник, любовник. Инстинкты и тестостерон требуют реализации в комплексе - финансовый, карьерный, творческий рост, здоровый секс для продолжения рода. Женщины более терпеливы. Поэтому, когда нас ограничивают и загоняют в рамки обособления, как это было в начале пандемии, именно мужчины испытывают больший стресс и одиночество, нежели женщины. Никакая виртуальная реальность не заменит теплоты человеческого сердца и тела.

Она добавила, что соцсети компенсируют недостаток общения - люди могут даже создавать семьи в реальной жизни после знакомства, однако стоит соблюдать человечность в Сети.

- Совет - больше секса, спорта, походов на природе, активных игр и добрых дел помогут нам сохранить человечность и построить красивое будущее, - заключила Астахова.

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