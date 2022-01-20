Минтранс Приморья и РЖДВ обсуждают запуск электрички в Большой Камень

Сейчас электрички в сторону Большого Камня нет. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Сейчас из Владивостока до Большого Камня можно добраться только на автобусе или машине, поэтому в середине января губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил запустить электричку по этому маршруту. «Комсомольская правда – Владивосток» попробовала выяснить, когда же ждать нового транспорта.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги заявили, что сейчас многое зависит от министерства транспорта Приморья, так как «они главные в этом вопросе».

– Железнодорожники готовы поддержать инициативу, направленную на развитие транспорта, – добавили в организации.

В самом Минтрансе несколько раз подчеркнули, что эта история – не быстрая, поэтому пока что никаких сроков нет, все в стадии обсуждения. Перед запуском нужно реконструировать и электрифицировать ж/д пути:

– Сейчас будет делаться технико-экономическое обоснование проекта, после чего будет согласование его с РЖД и определен источник финансирования, либо это инвестпрограмма РЖД, либо федеральный бюджет.

По предварительной информации, новая электричка может выйти на пути уже во втором квартале этого года.

Жители Приморья, которые часто ездят в Большой Камень из Владивостока, говорят, что электричка стала бы хорошим и удобным аналогом автобусу.

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