Жители Владивостока предпочитают функциональные телефоны

В ТОП вошли корейская, китайская и американская марки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продолжая говорить об итогах 2021 года, стоит отметить и тренды на рынке смартфонов во Владивостоке. Как выяснила МТС, самым популярным брендом стал Samsung – на долю корейской марки пришлась почти половина купленных гаджетов. Средняя стоимость смартфона составила 30 тысяч рублей – и это один из самых высоких показателей на Дальнем Востоке.

Первое место по количеству проданных гаджетов во Владивостоке с большим отрывом занял Samsung с долей 40%. На втором месте оказалась китайская марка Xiaomi – 25%, а замкнула тройку лидеров Apple – 23%.

Средний чек за смартфон за год вырос в Приморье с 16 до 30 тысяч рублей. По этому показателю Владивосток оказался одним из лидеров на Дальнем Востоке, незначительно уступив только Петропавловску-Камчатскому. Для сравнения: в Хабаровске этот показатель достигает 26 тысяч рублей, в Благовещенске 25,5 тысяч, а в Южно-Сахалинске – 24. Как отмечают аналитики МТС, средняя стоимость растет за счет смещения спроса в сторону премиальных моделей. Дешевые девайсы перестали удовлетворять потребности пользователей , поэтому спрос смещается в пользу гаджетов с качественными камерами и большими дисплеями.

Приморцы чаще стали отдавать предпочтение моделям с увеличенным размером памяти. Большая часть купленных гаджетов имела объем внутреннего хранилища 128 и более гигабайт. Доля таких устройств выросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составила 36%. Рост популярности таких смартфонов связан с тем, что объем памяти меньше 32 гигабайт перестал быть достаточным для комфортного использования девайсов. Растет количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше места в устройствах.

Также на рынке смартфонов зафиксирован новый тренд – количество купленных устройств сокращается из-за стремления приморцев приобретать гаджеты с

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