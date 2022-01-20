Было бы в пешей доступности: ЦУР выяснил, готовы ли владивостокцы к раздельному сбору мусора

Проблемой сортировки мусора озабочен весь мир Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Согласно исследованию, проведенному краевым Центром управления регионом, владивостокцы готовы отказаться от привычного выброса мусора "в одну корзину". Раздельный сбор стартовал в крае почти два года назад: в Приморье устанавливают оранжевые контейнеры, в которые можно сдать бутылки, банки, картон и яичные лотки.

По данным центра, 23% опрошенных жителей уже занимаются сортировкой отходов, на непостоянной основе этим занимаются еще 21%. Чаще респонденты отвечали, что не занимаются сортировкой мусора (54%). Основная причина – отсутствие в пешей доступности от дома контейнеров для раздельного сбора. 75% указали, что начали бы разделять, если бы оранжевые баки появились в их дворе. Еще 62% опрошенных жителей Владивостока ощущают потребность в их установке.

- Опрос показал, что жители города положительно настроены и готовы присоединиться к раздельному сбору. ЦУР и администрации было важно узнать мнение владивостокцев, чтобы понять и определить дальнейшую стратегию развития этого процесса, создания инфраструктуры, - отметила руководитель краевого ЦУР Полина Степаненко.

Более 460 контейнеров для раздельного сбора установлено во Владивостоке, поселке Трудовое, Артеме, поселе Зима Южная Надеждинского района. К расстановке готовы еще 440, а в 2022 году планируют приобрести еще 600 специальных емкостей.

Чтобы рассказывать жителям о раздельном сборе отходов, ЦУР запустил чат-бот в телеграме - там можно найти ответы на все популярные у приморцев вопросы о переработке и сортировке мусора.

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