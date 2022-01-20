Главный символ Владивостока получит ребрендинг

Негласный символ города туристы вспоминают в одном ряду с мостами Фото: Дарья НАУМЕЦ

Паровые булочки пян-се, негласный символ Владивостока, стали исчезать. Об этом сообщают очевидцы, пишут в соцсетях и даже в СМИ. В мэрии сообщили, что количество точек продаж увеличится с послаблением зимы, более того, локальный деликатес ждет ребрендинг.

- В этом году зима особенно холодная, и поскольку люди работают на улице и не защищены от ветра, было принято решение часть точек не открывать в сильные морозы. Однако, как только станет теплее, мы снова вернемся к прежнему режиму работы», – цитирует пресс-служба предпринимателя Алексея Чернова.

В схеме размещения нестационарных торговых объектов (НКО) сейчас 24 места, однако уже к лету количество вырастет на восемь. Итого - более 30 точек продаж местного лакомства для гостей, туристов и жителей города.

Точки, включенные в схему, сейчас располагаются на Баляева, Борисенко, Русской, Посьетской, Некрасовсской, на Океанском, Народном и Партизанском проспектах и других. Новые же мэрия согласовывает.

- Новые точки продаж пока находятся на согласовании. Среди них точно есть места в центре города, а также есть предложения с марта по ноябрь организовать торговлю пян-се и на острове Русский, и вблизи туристических объектов. Однако конкретные точки сейчас не определены, - уточнил начальник управления экономического развития администрации города Александр Вициенко.

Что касается ребрендинга, специалисты уточнили, что фирменный красно-желтый стиль из 90-х устарел. Сейчас ведется работа над новым внешним видом. Планируется, что сменится униформа продавцов, в логотип добавят современные шрифты.

Тогда первые палатки для продажи пян-се одному из предпринимателей предоставила компания Coca-Сola. Со временем логотип популярного напитка был убран, но стиль остался прежним», – рассказывает начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды управления архитектуры и строительства объектов ВГО Павел Шугуров.

Что самое главное - новые "ларьки" будут с конструкцией, защищающей продавцов от ветра.

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