Всегда был связан с искусством. В Приморье ушел из жизни известный профессор и музыкант

Андрей Матвеевич Чугунов. Фото: vl.ru

В Приморье сегодня, 20 ноября, ушел из жизни ректор Дальневосточного института искусств Андрей Чугунов. Обстоятельства смерти пока неизвестны, об этом "Комсомольской правде - Владивосток" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Андрей Матвеевич был преподавателем в музыкальной школе, запомнился жителям Приморья как прекрасный концертный исполнитель. Музыка прошла через всю его жизнь: от студенчества до сегодняшнего дня. В должности ректора Чугунов работал с 2010 года, а педагогическую и творческую деятельность начал еще с 1985 года. Напомним, в 2018 году Андрей Матвеевич стал профессором по специальности "Музыкальное искусство".

Редакция присоединяется к соболезнованиям.

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