В пятницу, 21 января, во Владивостоке немного потеплеет

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана.

Во власти гребня континентального циклона окажется Приморский край в предстоящую пятницу, 21 января. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Снега синоптики по-прежнему не обещают. Температура в регионе станет холоднее на 1 – 4 градуса, это связано с малооблачной погодой. Дневные температуры почти не изменятся.

В дальневосточной столице в пятницу ночью будет тоже холодно, но уже днем погода смилостивится – ветер станет немного тише и будет теплее на 1 – 2 градуса.

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