Во Владивостоке ищут парня, который резко перестал выходить на связь

Фото: instagram.com/primpoisk25/

В дальневосточной столице ведутся поиски молодого человека. Об этом сообщает «ПримПоиск».

Известно, что 26-летний Александр Синев перестал выходить на связь с родственниками еще 3 января. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Рост парня 180 сантиметров, телосложение плотное, волосы светло-русые, глаза серые, стрижка короткая.

Был одет мужчина в красную куртку и красную с оранжевой полоской шапку как на фото, синие джинсы и темные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня, волонтеры просят позвонить по телефонам:

8 (423) 240-38-65 – ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция

8 908 987 39 19, 8 902 488 56 56 – волонтёры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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