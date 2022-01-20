«Мир перевернулся». В Приморье разыскивают авто, водитель которого наехала на ребенка

Фото: Фролов Михаил.

В Приморье произошла авария с участием несовершеннолетнего. Автомобиль наехал на ребенка прямо возле школы. Водитель с места ДТП скрылась.

Инцидент произошел в городе Находка, в районе улицы Мичурина, 10а. Там, к слову, находится средняя школа №9. Сообщение о том, что рано утром в четверг, 20 января, здесь произошла авария, появилось в социальных сетях. Автор послания рассказал, девушка, двигаясь задним ходом на авто, совершила наезд на ребенка. Теперь через «Инстаграм» разыскивают очевидцев случившегося, а также просят записи с видеорегистраторов, если такие вдруг имеются.

Под постом сразу же появились комментарии неравнодушных приморцев:

- Вот это поворот событий, и что, это чудо уехала? Слов нет, мир перевернулся и люди с этим миром.

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