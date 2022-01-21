Центр Владивостока будет перекрыт сегодня, 21 января, до восьми часов вечера

Фото: пресс-служба администрации Владивостока
В центре Владивостока вновь перекроют часть центра города - движение ограничат на Корабельной набережной города. "Горканализация" ведет завершающие работы на канализационном коллекторе, сообщили в пресс-службе Примводоканала.
Движение будет перекрыто с 10 до 20 часов сегодня, 21 января. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути объезда. Ранее работы велись 19 января, разрыли часть дороги.
Срочность работ, как уже писала "КП-Владивосток", обусловлена устранением последствий аварии.
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