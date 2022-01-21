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Владивосток20 января 2022 23:54

Центр Владивостока будет перекрыт сегодня, 21 января, до восьми часов вечера

"Горканализация" ведет ремонт коллектора, дорожное движение ограничат
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В центре Владивостока вновь перекроют часть центра города - движение ограничат на Корабельной набережной города. "Горканализация" ведет завершающие работы на канализационном коллекторе, сообщили в пресс-службе Примводоканала.

Движение будет перекрыто с 10 до 20 часов сегодня, 21 января. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути объезда. Ранее работы велись 19 января, разрыли часть дороги.

Срочность работ, как уже писала "КП-Владивосток", обусловлена устранением последствий аварии.

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