В РЖД объяснили задержку электричек во Владивосток и Находку

В ожидании пассажиры проводят до часу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По часу жители Владивостока иногда стоят на остановках в ожидании электричек. Пассажиры сообщают, что чаще всего сбои в работе электропоездов проходят без предупреждения. Долгие задержки отмечали у поездов в направлении Владивостока и Находки. Подобная ситуация длится с середины января - в пресс-службе РЖД "Комсомольской правде - Владивосток" пояснили, что виновато скопление грузовых составов:

- Снижение выгрузки на стороне грузополучателей во время сильных циклонов в конце прошлого года осложнило продвижение поездов в направлении портов Дальнего Востока <...> Это привело к скоплению грузовых составов на ключевых направлениях к тихоокеанскому побережью. Напряженная эксплуатационная обстановка оказала влияние на пассажирское движение. В отдельные сутки фиксируются задержки поездов дальнего и пригородного сообщений. При этом их пропуску отдаётся максимальный приоритет.

Так, по данным РЖД, из-за циклона в морских терминалах Находкинского узла выгрузили всего 59% от плана, во Владивостокском узле - 65%.

Ряд СМИ, при этом, сообщали, что несмотря на задержку пассажирских электричек, грузовые поезда идут свободно. В РЖД заявили, что главными остаются все-таки пассажиры:

- Их пропуску [пассажирских отправлений] дается максимальный приоритет <...> С грузополучателями налажен конструктивный диалог, предложены варианты по очередности подачи вагонов под выгрузку, применяется гибкая диспетчеризация.

Ситуацию обещают исправить. Скорее бы: ждать на перроне зимой - отнюдь не самый приятный досуг.

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