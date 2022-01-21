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Владивосток21 января 2022 7:32

В Приморье фигурантом дела стал подрядчик, строивший детскую поликлинику

Компания заплатит солидный денежный штраф по настоянию прокуратуры
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фирма должна была отремонтировать детскую больницу

Фирма должна была отремонтировать детскую больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дальнегорске постановлением прокуратуры подрядчик оштрафован на 11,5 миллиона рублей. Компания не выполнена обязательства: ремонт детской поликлиники в городе должен был закончиться к октябрю 2021 года, однако этого не произошло.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья, стоимость контракта составляла больше 51 миллиона рублей. Условия договора до сих пор не исполнены. Более того, ООО "Карлсон Жилищник-1" исполняла не просто контракт - мероприятие принадлежит федеральному проекту "Здравоохранение".

- По данному факту прокурор возбудил в отношении юридического и должностного лица подрядчика дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение контрактных обязательств), - уточнили в пресс-службе.

Контроль остается за прокуратурой: юридическое и должностное лицо должно заплатить в казну 11,5 миллиона рублей.

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