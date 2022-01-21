Москва оплатит ремонт приморских дорог

Всего в крае планируют отремонтировать 100 километров дорог Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморье получит еще 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог и мостов. По оценке экспертов, за счет этого удастся отремонтировать еще 40 километров дорог, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- На ремонт автомобильных дорог и мостов Приморскому краю направлено дополнительно 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог" Приморью уже направлено 605 миллионов рублей (20 километров дорог). Всего планируют отремонтировать 100 километров полотна за 2022 год. Это цель проекта "Безопасные качественные дороги", который призван в том числе снизить смертность из-за ДТП.

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