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Владивосток21 января 2022 7:46

Москва оплатит ремонт приморских дорог

Больше 1,2 миллиарда рублей получит Приморье на ремонт 40 километров автомагистралей
Ростислав САХАЛИНОВ
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Всего в крае планируют отремонтировать 100 километров дорог

Всего в крае планируют отремонтировать 100 километров дорог

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморье получит еще 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог и мостов. По оценке экспертов, за счет этого удастся отремонтировать еще 40 километров дорог, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- На ремонт автомобильных дорог и мостов Приморскому краю направлено дополнительно 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог" Приморью уже направлено 605 миллионов рублей (20 километров дорог). Всего планируют отремонтировать 100 километров полотна за 2022 год. Это цель проекта "Безопасные качественные дороги", который призван в том числе снизить смертность из-за ДТП.

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