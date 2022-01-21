В Приморье ищут кареглазую блондинку с особенностями

Фото: instagram.com/primpoisk25/
В Приморье пропал человек. Об этом сообщает «Примпоиск».
По данным, имеющимся у волонтеров, 37-летняя Екатерина Щербакова вышла из дома в Уссурийске по адресу Слободская, 89 примерно в 20:30. На данный момент никто до сих пор не знает доподлинное местоположение женщины.
На вид пропавшей 30-35 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые длиной ниже плеч, глаза карие. Из особых примет - впалая левая ноздря, хромает на правую ногу, правая кисть скручена.
Одета была в черный полушубок, черную кофту со стразами, синие леггинсы с жёлтой строчкой по бокам и чёрные замшевые сапоги длиной до колен.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины, волонтеры «Примпоиска» просят звонить по телефонам:
8 (4234) 32-16-26 – ОМВД России по г. Уссурийску или 102 – полиция 8 924 239 02 64, 8 924 334 34 86 – волонтёры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.
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