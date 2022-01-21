В Приморье девушка с ребенком ударились головой об лед, вылетев с тюбинга

Фото: АБРАМОВ Андрей.

Зимняя забава обернулась серьезной травмой для жительницы Приморского края. Девушка с ребенком вылетели с тюбинга и ударились головой об лед. Теперь через социальные сети пострадавшие ищут очевидцев.

Сообщается, что все произошло на одной из баз отдыха в Уссурийске еще 4 января, примерно в шестом часу вечера. Девушка вместе с ребенком каталась на тюбинге с горки. В какой-то момент «ватрушка» подпрыгнула, и людей выбросило из тюбинга. Пассажиры санок сильно ударились головой об лед, по итогу девушка получила травму головы. В момент падения с пострадавшей даже слетела шапка.

Подала головной убор девушке другая женщина, отдыхающая на базе. Ее-то теперь и разыскивают в социальных сетях в качестве очевидца произошедшего.

- Отзовитесь пожалуйста, нам необходима ваша помощь! – пишет автор поста в «Инстаграм».

Для каких целей ищут свидетелей, в сообщении не указано. Однако в комментариях считают, что пострадавшие теперь хотят засудить базу. Между тем, пользователи «Инстаграм» сообщили и о том, что трасса для катания на тюбинге была действительно не подготовлена, но на ее все равно пускали кататься.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.