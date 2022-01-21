Самодельный обогреватель стал причиной смерти жителя Приморья

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Ранним утром в Приморском крае произошла трагедия – пожар унес жизнь мужчины. Специалисты уже установили причину возгорания. Им стал самодельный обогреватель. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в селе Константиновка, Спасский район, в пятницу, 21 января. На пульт пожарно-спасательной службы поступил звонок. На другом конце провода сообщили о возгорании в частном жилом доме. На момент прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, в результате пожара огнем полностью уничтожен дом на общей площади 60 квадратов. Обнаружили возгорание слишком поздно, а потому огню ничего не препятствовало.

К сожалению, в ходе разбора и проливки места пожара огнеборцы нашли в доме мужчину 1971 года рождения. Уже чуть позже дознаватели установили, что очаг возгорания находился в одной из комнат возле окна. Именно на этом месте стояло обгоревшее электрообогревательное устройство кустарного производства. Опросив соседей, специалисты выяснили, что в последнее время погибший мужчина отапливал свое жилище с помощью самодельного электрообогревателя, это и послужило причиной трагического пожара.

К слову, в середине декабря прошлого года погибший мужчина был проинструктирован о требованиях пожарной безопасности в быту представителями администрации муниципального образования. Однако это его не спасло.

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