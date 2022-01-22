Рэкет в центре города: во Владивостоке разыскивают смелых грабителей

Молодых грабителей удалось снять на видео. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Во Владивостоке полиция ищет подозреваемых в грабеже. По словам заявителя, 21-летнего парня, неизвестные отобрали золотую цепочку, часы и три смартфона в центре города - в районе кафе на Спортивной набережной.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Приморья. Установлено, что неизвестные подошли, когда юноша отдыхал с компанией. Жителям нанесли травмы в конфликте, заставили отдать ценности.

- Полиция предлагает всем, кто опознал граждан, располагает информацией об их местонахождении, персональных данных, обратиться по телефонам: 89046270062, 89520805509, - уточнили в пресс-службе.

Гарантируется конфиденциальность, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 161 УК РФ - грабеж.

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