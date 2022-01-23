Во Владивостоке нашли и наказали водителя самосвала, который выгрузил мешки на проезжую часть

Фото: БУЛАТОВ Алексей.

Полиция привлекла к ответственности нарушителя ПДД, выгрузившего мешки с мусором на проезжую часть во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Все началось с того, что бдительный житель Владивостока снял на камеру мобильного телефона момент, когда водитель самосвала выгрузил мешки мусора на проезжую часть в районе улице Холмистая, а после чего просто продолжил движение. Естественно, ролик попал в Сеть, а уже там он привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции Владивостока.

В действиях водителя явно усматривались признаки административного правонарушения, поэтому наружным нарядам полка ДПС была дана установка найти нарушителя. Чуть позже специалисты установили и личность водителя авто. Им оказался 28-летний уроженец одной из стран Средней Азии. Когда нарушителя задержали, он в содеянном признался и, конечно же, раскаялся.

По данным пресс-службы ведомства, в отношении водителя составлен протокол об административном нарушении по факту умышленного создания помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. Теперь ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей.

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