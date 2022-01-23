В Находке насмерть сбили пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора

Фото: скриншот из видео.

Смертельная авария произошла в Приморье минувшим вечером субботы, 22 января. Момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения, а ролик уже появился в Сети.

Инцидент случился в городе Находка, в районе Рыбного порта. Неподалеку от этого места организовано круговое движение, которое регулирует светофор. В момент, когда женщина решила перейти дорогу, ей горел красный свет, а автомобилям – зеленый. Однако пешеход решил пренебречь правилами, и вот к чему это привело.

Момент, когда автомобиль на полном ходу сбивает женщину, запечатлела камера наблюдения. Ролик уже успел облететь социальные сети. К слову, произошло все это почти на автобусной остановке, куда, судя по всему, и направлялся пешеход. Свидетелями стали горожане, ожидающие автобус.

Удар был такой силы, что женщину протащило еще несколько метров, а сам водитель авто скрылся с места происшествия. По крайне мере, именно такая информация находится в социальных сетях. От полученных травм пострадавшая скончалась еще до приезда медиков.

Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разбираться специалистам.

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