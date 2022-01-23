«Пора ставить светофор»: перекресток во Владивостоке стал одним из самых аварийных мест в городе

Фото: скриншот из видео.

В воскресенье, 23 января, во Владивостоке произошла серьезная авария. На месте работает бригада скорой помощи, очевидцы сообщают о пострадавших.

Инцидент случился на трассе в районе Народного проспекта. К слову, с появлением там крупного супермаркета автомобильный трафик заметно увеличился, и перекресток стал буквально местом притяжения аварий, иногда очень серьезных.

Так, в воскресенье здесь столкнулись два авто, получившие кузовные и механические повреждения. Один из транспортных средств и вовсе буквально залетел на уже заледеневшую кучу снега. По предварительной информации, есть пострадавшие, на месте уже работает бригада медиков.

В социальных сетях уже появилось видео с места происшествия, а под постом в «Инстаграм» местные автомобилисты в один голос трубят о необходимости регулировки движения на этом участке трассе. По их словам, аварии здесь – далеко не редкость.

- Пора поставить светофор. И все будет хорошо, - предлагают местные жители. Однако с этим утверждением согласны далеко не все. Помимо этого есть варианты создания двойной сплошной разделительной полосы или даже таких радикальных мер как леерные ограждения.

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